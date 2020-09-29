كليب جنيفر لوبيز ومالوما يحقق رقمًا قياسيًا في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب Pa’ Ti و Lonely للنجمين جنيفر لوبيز ومالوما أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط على طرحه عبر قناة جنيفر لوبيز الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يقدّم مالوما إلى جانب جنيفر لوبيز في الكليب أغنيتين جديدتين Pa’ Ti وLonely في واحد من أضخم الأعمال الغنائية المصوّرة في العالم.

وأثار الكليب ضجّة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث كان ينتظره الملايين من المتابعين حول العالم، فتصدّر هاشتاغ #PaTiLonely طيلة الأيام الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مختلف أنحاء العالم.

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ويمهّد كليب Pa’ Ti و Lonely لفيلم Marry Me الذي يجمع في بطولته جنيفر لوبيز ومالوما وإلى جانبهما كل من النجوم “أوين ويلسون”، “سارا سيلفرمان”، “مالوما”، “جون برادلي” وغيرهم، والمقرر عرضه في 14 شباط / فبراير المقبل، تزامناً مع عيد الحب.

تدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي كوميدي وتطلق فيه “لوبيز” من 6 إلى 8 أغانٍ، ويقدم “مالوما” أغنيتين أو 3، وتدور قصة الفيلم حول علاقة بين فنانين تنتهي قبل ساعات من حفل الزفاف أمام آلاف من الجمهور بعد طرحهما أغنية حول علاقتهما.