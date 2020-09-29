بالصور – وصفة أحمد حلمي السرّية للهروب من حرّ الصيف

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له مازح بها جمهوره ظهر فيها وهو يجلس على سلم منزله، ليعطي لهم نصيحة حول كيفية الهروب من الحر.

وكتب حلمي تعليقا على صورته قائلاً: “أحلى قعدة في الحر هي قعدة السلالم بتجيب طراوة”.

يذكر أن أحمد حلمي كان قد حل ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، حيث كشف أن لديه فيلماً جديداً ومسلسلاً قد يعرض في رمضان إذا انتهت كتابته قبل فترة من الشهر الكريم، من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم “خيال مآته” والذي عرض في عيد الأضحى قبل الماضي وحقق به نجاحاً جيداً وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.