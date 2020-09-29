متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق الفنان المصري هاني شاكر مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية الشابة عبر صفحته الرسمية في موقع “تيك توك”.
ونشر شاكر فيديو عبر الصفحة، قال فيه: “جمهوري الحبيب يلا نغني مع بعض اللي شايف في نفسه موهبة الغناء أو صوته حلو يرسل مقطع غنائي لأغنية من أغنياتي على هاشتاج هانى شاكر”، مؤكدًا إنه سيختار موهبة أو موهبتين للفوز بالمسابقة وسيغنيان معه أمام الجمهور “لايف” في إحدى حفلاته.
وكانت شركة تاج ميديا، قدمت حلقات بالتعاون مع النجم هاني شاكر علي “تيك توك” للتحدث عن حياته ومواقفه ونصائح للموهوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يبحث عن المواهب الفنية على “تيك توك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.