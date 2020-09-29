هاني شاكر يبحث عن المواهب الفنية على “تيك توك”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق الفنان المصري هاني شاكر مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية الشابة عبر صفحته الرسمية في موقع “تيك توك”.

ونشر شاكر فيديو عبر الصفحة، قال فيه: “جمهوري الحبيب يلا نغني مع بعض اللي شايف في نفسه موهبة الغناء أو صوته حلو يرسل مقطع غنائي لأغنية من أغنياتي على هاشتاج هانى شاكر”، مؤكدًا إنه سيختار موهبة أو موهبتين للفوز بالمسابقة وسيغنيان معه أمام الجمهور “لايف” في إحدى حفلاته.

وكانت شركة تاج ميديا، قدمت حلقات بالتعاون مع النجم هاني شاكر علي “تيك توك” للتحدث عن حياته ومواقفه ونصائح للموهوبين.