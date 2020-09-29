ذا روك يدعم هذا المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية.

وقال نجم هوليوود في تصريحات صحفية: “الآن هناك شيء كبير لم أفعله فى الماضي أنتم تعرفونني حظيت بفرصة لقاء مع المرشح الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس وتحدثنا عن العديد من التحديات التى نواجهها فى بلادنا حيث كان لقاء عظيم ومثمر وكشخص مستقل له توجهات معتدلة منذ سنوات”.

وأضاف: “أشعر بأن الرئيس بايدن ونائبته هما الاختيار الأفضل لقيادة بلادنا”.

يذكر أن دواين جونسون، قد أعلن في وقت سابق دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، قائلاً: “بصفتي سياسيًا مستقلًا ووسطيًا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الماضي، وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة، أنا أؤيد جو بايدن”.