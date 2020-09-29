بالفيديو – الوليد الحلاني يُعلن عن أغنيته الجديدة ويتلقى الدّعم من والده

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان الشاب الوليد الحلاني لطرح أغنية جديدة بعنوان “قالتلي” في الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الوليد البرومو الخاص بكليب الأغنية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي معلّقًا عليه بكلمة “قريبًا”.

من جانبه أعاد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، نشر برومو الأغنية عبر صفحته في موقع “تويتر”، مجددًا دعمه لنجله في مشواره الفني.

وعلمنا في موقعنا من بعض المصادر الخاصة أن الأغنية من كلمات وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج أحمد المنجد.

الجدير ذكره أن في رصيد الوليد الحلاني العديد من الأغنيات التي لاقت نجاحًا لافتًا في لبنان والوطن العربي وأبرزها “عم يسألوا”، و”قلي بحبك” و”مش إنت”.