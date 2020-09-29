شكرا لقرائتكم سمر مرسي لـ"العربية.نت": شيريهان دفعتني للفن وكوكوشانيل أجمل تجربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفتت سمر مرسي الانتباه منذ بدايتها، وقدمت أكثر من عمل وضعها بخطى ثابتة في خانة الممثلات المميزات مثل مسلسل تحت السيطرة، ومؤخرا مسلسل ونحب ثاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير.

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت سمر عن تجربتها في الأعمال الصعبة وتقييمها للنقلة الفنية بعد مسلسلها الأخير، وكشفت عن تفاصيل تعاونها مع النجمة شيريهان في مسرحية ينتظر عرضها قريبا.

كيف جاءت لك فرصة دور ميرنا في ونحب ثاني ليه وما الذي حمسك للموافقة عليها ؟

قدمت كثيرا دور الفتاة الأرستقراطية، لدرجة جعلتني شبه محصورة فيه لذلك كان لدي حماس لتقديم شخصية من طبقة اجتماعية متوسطة لأحقق اختلافا آخر، وكنت أبحث عن عمل ينتمي للنوعية الجماهيرية حيث يشاهده طبقات متعددة من الناس وينتشر بشكل أكبر وهذا توفر فعليا في مسلسل ونحب ثاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وكبار النجوم.

والحقيقة أن الفضل في ترشيحي يعود للشركة المنتجة "سينرجي" والمؤلف عمرو محمود ياسين.

سمر مرسي

ما التحدي الذي شعرت أنك تخوضينه بمسلسل ونحب ثاني ليه؟

الدور كان إنسانيا نفسيا بسيطا جدا، وربما بساطته هي سر صعوبته فلابد أن أعبر عن الحب والظلم والألم بمنتهى البراءة، وحسب شخصية ميرنا الرقيقة الضحية دائما، وربما كان هو التحدي الأكبر.

قدمت دور شر في مسلسل لمس أكتاف مع النجم ياسر جلال فكيف تقيمين هذه التجربة ؟

كان التحدي الأصعب لي أن أقدم دور شر وأنا ذات وجه يرونه بريئا والحمد لله أن هذا المسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا، وأحب الناس الشر الناعم الذي قمت به في العمل، حيث ظهر بشكل جديد، وأحببت أن أثبت نظرية مهمة وهي أن توصيل الإحساس للمشاهد لا يعتمد فقط على الشكل والأمر لا يتوقف على الملامح بل بناء الشخصية ودراستها هما أكثر ما يساعدان الممثل على توصيل ما يرغب فيه للجمهور.

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سمر مرسي

ما نوعية الأدوار التي تبحثين عنها وتوافقين عليها على الفور؟

أحب الشخصيات المركبة البعيدة والمختلفة عني تماماً... وكلما حققت الاختلاف الذي يدور في الشخصية وهو لا يقرب لي من أي ناحية كإنسانة شعرت أني فعلا شخصت دورا وبعدت عن شخصيتي الحقيقية ولهذا أقرب شخصية لقلبي في الشخصيات التي جسدتها هي" كاميليا" في لمس أكتاف. لأنها كانت معقدة لدرجة أنها جعلتني أشعر أنني أقدم أكثر من شخصية في وقت واحد. وحققت حينها رد فعل إيجابيا للغاية، وحصدت بفضلها جائزة أفضل ممثلة في رمضان 2019 من مهرجان الحياة في دورته الـ20.



قدمت أعمالا مع ياسمين عبد العزيز ونيللي كريم وشريف منير وياسر جلال فمن من النجوم الذين تتمني الوقوف أمامهم ؟

أعتبر نفسي في البداية وأني محظوظة أيضا لأني شاركت في أعمال نجوم كبار وفعلا لدي أحلام كبيرة وهناك عشرات النجوم الكبار أتمنى الوقوف أمامهم على رأسهم الزعيم عادل إمام والموهوب العظيم محمود حميدة. كما أنني أحب أعمال كريم عبد العزيز ويوسف الشريف وأمير كرارة وأتمنى الوقوف أمامهم في أدوار مميزة.

وبالنسبة للأدوار التي مازلت أحلم بتقديمها فهناك أدوار كثيرة أحلم بها وأنا أعشق أعمال الأكشن والخيال العلمي وقد يكون هذا مفاجأة للكثيرين فهما المفضلان بالنسبة لي سواء في المشاهدة أو الرغبة في التمثيل.

حدثينا عن "حتى لا يطير الدخان" الذي تأجل وكنت ستشاركين في بطولته؟

المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وليس مأخوذا عن الفيلم. وكان دوري له تركيبة فنية معقدة بعض الشيء ومختلفة جدا، وحقيقي متحمسة جدا لهذا العمل ورؤيته على الشاشة، ولكن لا أعرف أي تفاصيل عنه حاليا بعد تأجيله من رمضان الماضي.

وماذا عن مسرحية "كوكو شانيل" والتعاون مع النجمة شريهان وكيف ترين هذه التجربة ؟

هي أجمل تجربة ممكن أن تمر بفنان ولي الشرف أني شاركت فيها و"كوكو شانيل" عمل ضخم لم يقدم مثله في الوطن العربي على الإطلاق. كما أنها تجربة عزيزة على قلبي للغاية. فببساطة يكفي أنني أقف أمام النجمة " شريهان "أيقونة الفن والتي كانت السبب في حبي للفن ودراسة الباليه في صغري ويكفي أنها عادت للفن بعد غياب وأنا أشارك في أول عمل لها بعد العودة وحقيقي هي إنسانة أكثر من رائعة ومدرسة في كل شيء وأتمنى عرض المسرحية قريبا.

كثير من الفنانين يهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي فماذا عنك؟

علاقتي جيدة فقط بموقع إنستغرام ولكني لا أمتلك أي حسابات على فيسبوك أو تويتر وحقيقي مواقع التواصل الاجتماعي لا تستهويني بشكل كبير ولا أضيع وقتي بالكامل عليها بل أعبر فقط لأرى من حين لآخر أهم المستجدات.

سمر مرسي

سمر مرسي