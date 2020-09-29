شكرا لقرائتكم خبر عن صناع أغنية "اختراع" يتعاونون مع محمد منير فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الذى حققه كل من الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم والموزع وسام عبد المنعم صناع أغنية "اختراع" الذى طرحها النجم تامر حسنى مؤخرا وجمعته بالنجم محمود العسيلى وحققت حتى الآن أكثر من 21 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، يتعاونون سويا في أغنية مع الكينج محمد منير، والأغنية تتحدث عن واقع الشارع المصرى كعادة منير في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا، ويراهن عليها صناع الأغنية .

وتخطت أغنية "اختراع" التي طرحها كل من النجم تامر حسنى ومحمود العسيلى على طريقة دويتو غنائى حاجز الـ 21 المليون مشاهدة منذ طرحها وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وكان تامر حسنى قال عبر حسابه على انستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

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أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى م أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

يذكر أن آخر ما طرح الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.