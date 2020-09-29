شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ24 بفيديو من الطفولة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله الفنان تيام قمر، الذى يبلغ عامه الـ24 اليوم، ونشر فيديو له فى مراحل عمره المختلفة من الطفولة للشباب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو، يا بسمة حياتى، ربنا يحميك يا حبيبى، وينجحك دايما، وتبقى وتفضل نجم النجوم، انت مش بس ابنى، انت صاحبى واخويا وبهجة عمرى".



تيام في طفولته

Advertisements



تيام قمر

وفى أول تصريح له بعد شائعة وفاته، قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه بخير وزى الفل ويتمتع بصحة جيدة بعد الشائعة التى ترددت منذ ساعات عن خبر وفاته، مشيرا إلى أنه انزعج من تلك الشائعة السخيفة التى لم يعلم مصدرها، معربة عن أمنياتها بأن يمتنع الناس عن إطلاق الشائعات التى من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بغيرهم.

وكان النجم مصطفى قمر قد تعاون فى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر2"، الذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

وكان النجم مصطفى قمر، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، ويعد أول حفل له بعد انتشار فيروس كورونا، وبدأه بأغنية "س من الناس" وبعدها قدم أغانى متنوعة منها الليلة دوب والسود عيونه ومنايا وقدم أغنيه مسافر مع شقيقه ياسر وسط هتاف وصيحات الجمهور.