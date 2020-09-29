شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العيال .. صور نادرة لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب مع أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفناه موسيقاراً كبيراً ومبدعاً من مبدعى الموسيقى، عشقنا فنه وألحانه العابرة للأجيال، والتى لحنها لعدد كبير من نجوم الغناء والطرب من أجيال متعددة ولذلك أطلق عليه موسيقار الأجيال.إنه الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب أحد أهرامات مصر الفنية وكبار مبدعيها.





وإلى جانب العبقرية الفنية كان هناك جانب أخر ربما لا يعرفه الكثيرون عن موسيقار الأجيال وهو الجانب الشخصى والأسرى، حيث كان محمد عبدالوهاب أباً حانياً وحاسما ً فى نفس الوقت لأبنائه الخمسة الذين جمعته بهم العديد من الصور النادرة التى نعرض بعضها فى التقرير التالى، يظهر فيها الموسيقار الكبير يداعب أبنائه وهم أطفال صغار ويجلس بينهم كأب حان.



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موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع عائلته موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع عائلته

تزوج محمد عبد الوهاب ثلاث مرات، الأولى في بداية مشواره الفني وهي سيدة تكبره بربع قرن يُقال أنها أسهمت في إنتاج أول فيلم له هو الوردة البيضاء وتم الطلاق بعد عشر سنوات.

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وفي عام 1944 تزوج محمد عبد الوهاب من زوجته الثانية السيدة إقبال، وأنجبت له خمسة أبناء هم أحمد ومحمد وعصمت وعفت وعائشة، واستمر زواجهما سبعة عشر عاماً وتم الطلاق في عام 1957، ثم كان زواجه الثالث والأخير من السيدة نهلة القدسي، واستمر زواجهما حتى وفاته ، توفى عبد الوهاب في مساء يوم 4 مايو عام 1991 بسبب جلطة بالمخ نتيجة سقوطه الحاد على أرضية منزله بعد انزلاقه المفاجئ من سجاد الأرضية وشيع فى جنازة عسكرية فى 5 مايو عام 1991.