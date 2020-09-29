بعد نجاحه مع ابنه .. فضل شاكر "خارج كل الحسابات" مع شريف قاسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه مع نجله محمد شاكر، انتهي المطرب اللبنانى فضل شاكر من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى باللهجة المصرية، بعنوان"خارج كل الحسابات"، من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي شريف قاسم، ويقدمها الموزع شريف بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وستكون مفاجأة لجمهور فضل، معربا عن أمنياته أن تنال إعجابه، بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"،
من ناحية أخري تعاون شريف قاسم مؤخرا مع محمد فضل شاكر، فى كليب أغنيته الجديدة "من هلأ " كلمات أحمد ماضي، وألحان محمد شاكر فى أولى تجاربه بالتلحين، وتوزيع شريف قاسم، وميكس وماستر روجيه ابي عقل، وأخرج الكليب أشرف غنّام.
وكان فضل شاكر قد طرح مؤخرا أغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب، وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".
وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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