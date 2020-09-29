شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه مع ابنه .. فضل شاكر "خارج كل الحسابات" مع شريف قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه مع نجله محمد شاكر، انتهي المطرب اللبنانى فضل شاكر من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى باللهجة المصرية، بعنوان"خارج كل الحسابات"، من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي شريف قاسم، ويقدمها الموزع شريف بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وستكون مفاجأة لجمهور فضل، معربا عن أمنياته أن تنال إعجابه، بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"،

من ناحية أخري تعاون شريف قاسم مؤخرا مع محمد فضل شاكر، فى كليب أغنيته الجديدة "من هلأ " كلمات أحمد ماضي، وألحان محمد شاكر فى أولى تجاربه بالتلحين، وتوزيع شريف قاسم، وميكس وماستر روجيه ابي عقل، وأخرج الكليب أشرف غنّام.

وكان فضل شاكر قد طرح مؤخرا أغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب، وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.