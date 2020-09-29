بعد تعرضها لإنتقادات.. هكذا دافع محمد علي رزق عن عارفة عبدالرسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد علي رزق، على مساندة الفنانة عارفة عبد الرسول، والدفاع عنها، بعد تعرضها لإنتقادات بسبب ظهورها الأخير بالمايوه.

وكتب محمد علي رزق، عبر حسابه على "فيسبوك": "طب الست عارفة عبد الرسول ست الكل وتعمل اللي هي عاوزاه، واللي مش عاجبه يا ريت يخليه في نفسه .. محدش طلب رأي حضرتك".

وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول، قد ردت على الإنتقادات التي وجهت لها عقب ظهورها بالمايوه ببرنامج "ET بالعربي"، أنها تعشق البحر بحكم حياتها في مدينة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها فوجئت من انتشار شائعة ارتدائها للبكيني، لأنها لم تكن ترتدي بكيني فهي فقط ارتدت مايوه طويل ولم يظهر أصلا في الصورة، بالإضافة إلى أن نزول البحر بالمايوه هو أمر طبيعي وأن ما يستحق الانتقاد هو نزول البحر بملابس غير ملائمة.

وأضافت: "استغربت الناس.. اللي بتقول طالعة بالبكيني، ربنا يهديهم وربنا يهديني، كل اللي أنا عايزاه من الناس ‏إن كل واحد يبص في ورقته، محدش له دعوة بالتاني، خلي لك يا عم الجنة خلاص أدخل أنت الجنة، لما كلكم هتخشوا الجنة أمال ‏يعني مين اللي هيخش النار؟ سيبني أنا بقى أدخل النار مالكش دعوة بيا سيبني في حالي".‏

