تراند اليوم : إجبار ممثلة شهيرة على إقامة علاقة غير شرعية مقابل 450 مليون دولار

كشفت صحيفة The Hollywood Reporter عن دعوى قضائية رفعتها الفنانة العالمية شارلوت كيرك - 28 سنة - تتهم فيها 3 من أشهر منتجي هوليود بإجبارها على الدخول في علاقة مع أحدهم مقابل صفقة قيمتها 450 مليون دلاور.
فيما رد توجيهارا على ادعاءات الممثلة قائلا إنه دخل معها في علاقة بالتراضي ، بينما نفى جيمس باكر الاتهامات تماما قائلا إنه ضحية مؤامرة ابتزاز.
وقالت شارلوت إن الملياردير جيمس باكر أجبرها على إقامة علاقة مع رجال الأعمال كيفن تسوجيهارا - الرئيس التنفيذي لشركة وارنر بروس .
وتابعت: باكر كان يريد إبرام صفقة تمويل مع شركة وارنر بروس مقابل 450 مليون دولار لذلك أجبرني على هذا الجريمة .
فيما رد توجيهارا على ادعاءات الممثلة قائلا إنه دخل معها في علاقة بالتراضي ، بينما نفى جيمس باكر الاتهامات تماما قائلا إنه ضحية مؤامرة ابتزاز.