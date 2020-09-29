تراند اليوم : مصدر يكشف سر تأخير إعلان زواج حلا شيحة و معز مسعود رغم الاتفاق على كل شيء

كشفت مصادر صحفية عن أسباب تأخير إعلان ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود رغم ارتباطهما منذ نهاية يونيو الماضي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الأمور بين الاثنين منتهية من حيث الاتفاق على كل شيء لكن طليق حلا شيحة أبلغها بأنه سوف يطلب ضم "أحمد وعائشة" اللذان يعيشان مع حلا إلى حضانته ليعشيوا رفقة أخواتهما بكندا "حسب فوشيا".

وأشار المصدر إلى أن حلا تنتظر حسم الأمر وديا مع طليقها وبعدها تستطيع أن تعلن زواجها من معز بشكل رسمي.

