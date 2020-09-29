ليلى علوي في حضرة الطبيعة: "امشوا حافيين"

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة المصرية ليلى علوي، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس بيضاء، وأطلقت شعرها في الهواء، كما خطفت الأنظار بالظهور حافية ووسط مساحة خضراء.



ونشرت الفنانة المصرية الصور عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "عمركم جربتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة، جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا، نعمة الهوا والخضرة والمية، نعمة الرضا باللي ربنا قسمه لك أيًا كان".

وتابعت: "واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشي حافية، بالذات على الرملة أو خضرة، إحساس مليان رضا، واكتفاء وتخلص من الطاقة السلبية، البسوا ملابس فاتحة ومبهجة وامشوا حافيين، المسوا الأرض والطبيعة، واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

Advertisements

ونالت الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمالها وأناقتها رغم التقدم في العمر.





يذكر أن ليلى علوي ولدت في 4 يناير/ كانون الثاني 1962، وبدأت مشوارها الفني من سن السابعة، إذ شاركت في العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وعندما بلغت 15 عاما رشحها المخرج جلال الشرقاوي للمشاركة في مسرحية "8 ستات".

ويضم أرشيفها الفني العديد من الأعمال الفنية الرائعة في السينما والمسرح والتليفزيون منها "المخطوفة، الحرافيش، من خاف سلم، إنذار بالطاعة، المصير".



