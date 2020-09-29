محمد رمضان: أنا "نمبر وان".. وانتظروني في أفلام عالمية

أكد الفنان المصري محمد رمضان أنه يعتبر نفسه "نمبر وان" في الدراما التلفزيونية والسينما، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة أفلاما عالمية بمشاركة نجوم كبار.

وقال رمضان، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "طموحي بدون سقف، وأسعى للعالمية، فقد تعرفت على ميتر جيمس، وهو المطرب الأعلى أجرا في فرنسا بعد فوزي بجائزة المطرب الأكثر جماهيرية في أفريقيا، إذ اتصل بي مدير أعماله وهنأني بالفوز، بعد ذلك حدث التعارف وتم الاتفاق على أغنية (يا حبيبي)، وكان هدفنا توسيع القاعدة الجماهيرية".

وكشف محمد رمضان عن الطريقة التي يختار بها أعماله الفنية قائلا: "لا أقصد تقديم أعمال تعتمد على الانتقام، فالدراما متنوعة، منها الصعيدي والاجتماعي وغير ذلك، ولكن أبحث دائما عن موضوعات تهم الجمهور وتناقش قضايا اجتماعية مهمة".





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وعن حصوله على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة قال رمضان: "فخور بهذه الهدية، حيث منحتني الإمارات العربية المتحدة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات بدون كفيل، وأتصور أن هذا الأمر صاحبته ضجة كبيرة، لأنني أول نجم في الشرق الأوسط يحصل على هذه التأشيرة، فكل الذين حصلوا عليها من قبل نجوم عالميون مثل ميسي وكريستيانو رونالدو".







وتحدث محمد رمضان عن علاقته بجمهوره واستعراضه بالسيارات الفارهة قائلا: "أعتبر جمهوري مثل عائلتي، من حقه أن يعرف كل شيء عن حياتي.. نوع سيارتي وهاتفي وكل شيء، ولا أعتبر هذا الأمر غريبا ولكن يساعد على تقريب وتدعيم علاقة الود بين الفنان وجمهوره، وأكبر دليل على ذلك أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سمح لجمهوره بأن يدخل غرفة نومه ويرى الأدوية الخاصة به".

وخلال اللقاء التلفزيوني، أبدى الفنان المصري إعجابه الشديد بقصر البارون الذي تم تسجيل البرنامج أمامه، وطالب المسؤولين بالسماح لصناع الدراما والسينما بالتصوير في القصر، لأنه مكان رائع ويستحق الترويج له وعمل مسلسل يروي حكايته.



