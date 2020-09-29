شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق مع مصطفى حلمى فى حفل غنائى كبير بالأوبرا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلاً فنياً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يحييها كل من مى فاروق، ومنار سمير، وبلال فوزى، وأحمد عصام، وصوليست جيتار.

ومن ناحية أخرى قدمت مى فاروق مع الفنان محمد الحلو أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا.

وكانت مي فاروق، أحيت آخر فقرات الحفل الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الأيام الماضية، وسط حضور جماهيري يقدر بنسبة 25٪، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والتعايش معه.

وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.