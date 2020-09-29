"مرافق لطفي لبيب .. أبرز اللقطات في عزاء المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقيم مساء أمس الإثنين، عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله، بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك، وشهدت مراسم العزاء عدد من اللقطات، نرصدها في السطور التالية:

لطفي لبيب وعكاز محمد فريد

رغم حالته الصحية، إلا أن الفنان لطفي لبيب حرص على الحضور وتقديم واجب العزاء بصحبة مرافق له، كما ظهر الفنان محمد فريد متكئا على عكاز.

تاكسي يسرا

لم تحضر الفنانة يسرا إلى العزاء بسيارتها الخاصة، ولاحظ الحضور، أنها ذهبت للعزاء في "تاكسي" ثم عادت بآخر إلى بيتها.

إجراءات احترازية

إلتزم جميع الفنانين بإرتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة عند دخولهم القاعة لتقديم واجب العزاء، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العزاء وهم يسرا، محمد هنيدي، محمود حميدة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد أبو داوود، المخرج أكرم فريد، المؤلف فيصل ندا، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج ماندو العدل، والإعلامي محمد الغيطي، فطين عبدالوهاب.

ورحل الفنان الكبير المنتصر بالله، عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال.