المنتج جمال سنان يتعاقد مع المخرج علي العلي لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج اللبناني جمال سنان، عن تعاقده مع المخرج البحريني علي العلي، على إخراج أعمال درامية لمدة 4 سنوات.

ونشر "سنان" صورة تجمعه به عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "تعاقدنا مع المخرج الكبير الصديق والأخ علي العلي على مجموعة أعمال درامية خليجية وعربية مشتركة ضخمة على مدار ٤ سنوات مقبلة.. والله ولي التوفيق".

يذكر أن المخرج البحريني على العلي، قدم مجموعة من المسلسلات، أبرزها "دفعة القاهرة" الذي عرض على شبكة "إم بي سي"، كما يقوم حاليًا بتصوير مسلسل بعنوان "دفعة بيروت".

فيما أعلن المنتج جمال سنان، مؤخرًا عن استعداده لإنتاج مسلسل درامي جديد يحمل اسم "الناجية الوحيدة" بطولة الفنانة العراقية هدى حسين، ومن إخراج الكويتية هيا عبدالسلام.

