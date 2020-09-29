- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن المنتج اللبناني جمال سنان، عن تعاقده مع المخرج البحريني علي العلي، على إخراج أعمال درامية لمدة 4 سنوات.
ونشر "سنان" صورة تجمعه به عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "تعاقدنا مع المخرج الكبير الصديق والأخ علي العلي على مجموعة أعمال درامية خليجية وعربية مشتركة ضخمة على مدار ٤ سنوات مقبلة.. والله ولي التوفيق".
يذكر أن المخرج البحريني على العلي، قدم مجموعة من المسلسلات، أبرزها "دفعة القاهرة" الذي عرض على شبكة "إم بي سي"، كما يقوم حاليًا بتصوير مسلسل بعنوان "دفعة بيروت".
فيما أعلن المنتج جمال سنان، مؤخرًا عن استعداده لإنتاج مسلسل درامي جديد يحمل اسم "الناجية الوحيدة" بطولة الفنانة العراقية هدى حسين، ومن إخراج الكويتية هيا عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج جمال سنان يتعاقد مع المخرج علي العلي لمدة 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.