خالد الصاوي يدعو المواطنين للمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية للقاح كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حث الفنان خالد الصاوي، المواطنين على المشاركة في الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتناول الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة والسكان، المراحل التي يمر بها المشارك في الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، من ملء استمارة البيانات، وقياس الطول والوزن، وإجراء تحليل الدم، وقياس ضغط الدم، وكشف الصدر، وعمل مسحة الـpcr، وأخذ لقاح فيروس كورونا، وهي الخطوات التي مرّ بها الفنان خالد الصاوي في الفيديو.

وقال الصاوي: "صحيح كورونا بعدت بينا كتير، بس إحنا لا هنستسلم ولا هنتغير، والله إحنا حياتنا كده، كلها ونس ولمة وصحاب وشغل وسهر، وبإذن الله الأيام دي هترجع زي الأول وأحلى كمان، بس عشان ده كله يحصل جه دورك عشان تشارك في الأبحاث الإكلينيكية العالمية اللي بتتم حاليا في بلدنا عشان نوصل للقاح اللي هيحمينا كلنا من فيروس كورونا، شارك من أجل الإنسانية لو سنك بين 18 و60 سنة، علشان نقدر نقاوم فيروس كورونا لازم منستسلمش".