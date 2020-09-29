شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل طرحه 8 مرات .. الجزء الثاني من Avatar جاهز للعرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع ديلي ميل تصريحات المخرج جيمس كاميرون في مقابلة أجراها مع النجم أرنولد شوارزنيجر، حول انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم Avatar، حيث قال كاميرون أن الفيلم اكتمل بنسبة 100٪ وهو ما يجعله جاهز للعرض، وذلك بعد تأجيل موعد طرحه لـ 8 مرات
وكان تصوير الجزء الثانى من فيلم Avatar بدأ فى نهاية العام الماضى، واستمر إلى بداية العام الجارى، وكشفت شركة 20th Century عن أول صورة من كواليس تصوير العمل، من خلال الحساب الرسمى للفيلم على موقع التغريدات تويتر، وكشفت الصورة عن أربعة من أبطال العمل، وهم يقومون بالتصويرمن إحدى حمامات السباحة، حيث أن الجزء الجديد من الفيلم سيدور بشكل أكبر تحت المياه، حيث سيأخذ المشاهدين الأجزاء المحيطة بـ كوكب Pandora الخيالي.
وظهر فى الصورة كل من زوي سالدانا وسام ورثينجتون وكيت وينسلت وكليف كورتيس في حمام سباحة يستخدم لالتقاط الحركة تحت الماء، ويحمل الخزان نفسه كمية هائلة من المياه تبلغ 900.000 جالون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "techradar".
وكان المخرج جيمس كاميرون قد أكد تفاؤله الشديد بطرح فيلم Avatar في موعده رغم تأجيل التصوير قبل شهرين من الآن بسبب فيروس كورونا، إلا أن المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديداً في 17 ديسمبر 2021.
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