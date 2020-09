شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مختارات من صور لقاء الخميسى على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة لقاء الخميسى من أكثر الفنانات تفاعلا على إنستجرام، حيث تشارك يومياً جمهورها ومتابعيها أكثر من صورة من حياتها الشخصية إذا كانت صورمن الطفولة أو صورمع نجلها، كما دائما تسترجع ذكريات رحلاتها خارج البلاد بأكثر من صورة، وأيضا تنشر صور لها مع زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة فى المناسبات العامة و أيضا صور خلال العطلة الصيفية، حيث تعد الفنانة لقاء الخميسى من أبرز نجمات جيلها التى تتفاعل بكثرة على إنستجرام وتحظى بشعبية كبيرة وسط متابعيها و جمهورها .



لقاء

وزارت النجمة لقاء الخميسى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما الفنان جمال يوسف فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم، مؤخرا، حيث نشرت لقاء صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع انستجرام من زيارتها إلى جمال يوسف معلقة "الزميل جمال يوسف ربنا يراضيك ويحميك ويشفيك ويحفظك لكل حبايبك وعيلتك".

لقاء 2



لقاء 2

وفى سياق آخر استرجعت الفنانة لقاء الخميسى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ذكريات السفر في زمان ما قبل كورونا، حيث نشرت صورة عبر حسابها ظهرت فيها أثناء تواجدها في اليونان منذ فترة، حيث بدا عليها الاستمتاع وقتها بالأجواء هناك إلى حد كبير.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " ‪once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " ‪once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل منبراد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتينتارانتينو.