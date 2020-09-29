دي كابريو ونتفليكس يقدمان وثائقيا يحث على المشاركة بالانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

يتعاون الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو مع عملاق البث الأمريكي ”نتفليكس“ لعرض مسلسل وثائقي جديد أنتج خصيصا لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.



ومن المقرر أن يقدم النجم البالغ من العمر 45 عاما، الحلقة الأولى تحت عنوان ”Whose Vote Counts، Explained“ وتأتي هذه السلسلة القصيرة بالشراكة مع ”Vox Media“ و ”Appian Way Productions“.

وسوف يحكي المسلسل قصة تاريخ حقوق التصويت في أمريكا ويوضح أهمية التصويت في الانتخابات القادمة، كما يشرح الصعوبات التي واجهها بعض الأشخاص تاريخيا في فرز أصواتهم.

ويقول دي كابريو في افتتاح الحلقة الأولى، التي نشرها ”نتفليكس“ على قناته على ”يوتيوب“: ”في عام 1776، كان التصويت امتيازا، حصريا تقريبا للرجال البيض الذين لهم ممتلكات“.

ثم يقوم دي كابريو بسؤال ناخب أسود: ”إذا لم يكن صوتك مهما، فلماذا بحق الجحيم هناك الكثير من الأنظمة والأشخاص الذين يحاولون جاهدين منعك من التصويت؟“.

ثم يظهر المسلسل المؤرخين والسياسيين السابقين والحاليين والمشاهير الذين يناقشون المعركة الحالية من أجل حقوق التصويت في الولايات المتحدة.

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ويضيف دي كابريو لاحقا: ”لقد خلقنا جميعا متساوين، لكننا لن نكون متساوين حتى نصوت جميعا، لذلك لا تتوقف“.

وفي المجمل، سوف يتم عرض الحلقة الأولى من ”Whose Vote Counts، Explained“ على ثلاث مرات، ومرتين أخرتين ستظهر فيهما المغنية الأمريكية سيلينا غوميز وجون ليجند.

كما سيظهر ستايسي أبرامز، والنائب ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وحاكم ولاية أوهايو السابق جون كاسيتش، وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.

الجدير بالذكر، أنه نادرا ما يخجل ممثل ”Once Upon a Time in Hollywood“ من التعبير عن آرائه في القضايا التي تهمه، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق التصويت، فهو مدافع متكرر وصريح عن تغير المناخ.

علي صعيد آخر، كشفت تقارير عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع شركة ”سونى“ في صفقة جديدة متعددة السنوات.

وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عاما فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك، معتبرة ”ليو“ من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب في المجال.