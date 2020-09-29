هاني رمزي يحسم جدل ترشحه لانتخابات البرلمان المصري

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

حسم الفنان المصري، هاني رمزي، الجدل المثار، الإثنين، بشأن ترشحه في انتخابات مجلس النواب المصري، بعدما أظهرت الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات المجلس بنظام القوائم وجود اسمه.



ونفى هاني رمزي ترشحه في الانتخابات، مؤكدا أن وجود اسمه في الكشوف المبدئية هو إجراء روتيني يتم الأخذ به، ولكنه غير مرشح، بحسب صحف محلية مصرية.

وأوضح أن شقيقه المستشار، إيهاب رمزي، هو المرشح في القائمة الوطنية، وكإجراء روتيني طلبوا اسما احتياطيا له، فاختار وضع اسمه، وليس معنى ذلك أنه مرشح.

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وتابع هاني رمزي: "أتمنى التوفيق لشقيقي إيهاب رمزي في خدمه مصر وشعبها في المجلس وأن يكون على قدر المسؤولية، لأنه أستاذ قانون ويفهم جيدا في التشريعات، وأعتقد وجوده في المجلس سيكون مفيد جدًا وربنا يعينه ويوفقه لخدمه الناس".

وأكد الممثل الكوميدي المصري أنه لا يفكر في خوض انتخابات مجلس النواب بمصر.

ويخوض شقيق هاني رمزي الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة "من أجل مصر" في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وكان آخر أعمال هاني رمزي الفنية فيلم "قسطي بيوجعني" قبل عامين، بينما كان من المقرر أن يقدم في العام الحالي برنامج مقالب لشهر رمضان، ولكن تقرر إلغاؤه بسبب فيروس كورونا المستجد.