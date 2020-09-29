شكرا لقرائتكم خبر عن رجع ضحكتنا تانى.. اسمع أغنية "بنحبك يا منتصر" إهداء للراحل المنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عمرو رمزى، الستار عن فيديو كليب أغنية "يا منتصر" فى حب الفنان الراحل المنتصر بالله، كلمات صالح الصيرى، غناء شريف قاسم، دعاء إبراهيم، محمد المهدى، محمود ربيع، رشا مرجان، هند مرجان، والكليب تصوير أدهم رمزى، سيف محمد، مونتاج عمرو الدويك وإخراج محمد الشريف.

وقال عمرو رمزى لـ"الخليج 365" إنه صاحب فكرة الأغنية بالتنسيق مع الدكتور أشرف زكى نقابة الممثلين قبل وفاة الفنان الراحل، وكان فريق العمل ينوى زيارة الفنان الراحل فى بيته لإدخال السرور فى قلبه لكن لم يمهله الموت لسماعها، موجها الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكى والملحن شريف الوسيمى.

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كان عمرو رمزى قد أعلن الانتهاء من تسجيل أغنية فى حب الفنان الراحل المنتصر بالله، غناء مجموعة من شباب الفنانين الموهوبين قد انتهوا من تسجيلها تمهيدًا لزيارة الفنان الراحل فى بيته من أجل إدخال الفرحة فى قلبه، لكن الموت لم يمهله كى يسمعها.

وقال رمزى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأغنية التى تقول فى مطلعها "يامنتصر يا منتصر أنا بحبك يا منتصر" جاءت فكرتها بعد تصريح لزوجة الفنان الراحل بأن المنتصر بالله حزين ولا أحد يسأل عنه، وانتهى عدد من شباب الفنانين من تسجيلها منذ يومين وهى الآن فى مرحلة المونتاج من أجل طرحها فى أقرب وقت، متمنيًا أن تنال إعجاب زوجته وبناته.

وشيع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله من كنيسة أبو سيفين بالمهندسين، بحضور عدد من نجوم الفن منهم المخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

ورحل السبت الماضى الفنان الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.