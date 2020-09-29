شكرا لقرائتكم خبر عن من أحمد سعد لـ حمو بيكا.. ركوب التريند بعمليات التجميل وتنظيف البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العديد من نجوم الفن "ركوب التريند"، خلال هذه الفترة من خلال إجراء عمليات التجميل وتنظيف البشرة، كما فعل الفنان أحمد سعد وحمو بيكا أيضا، فلم يمر سوى أسبوعين تقريبا من إجراء الفنان أحمد سعد لعميلة تجميل في وجه، أثار من خلالها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، و"ركب التريند" على محرك البحث الشهير "جوجل"، وهذا ما يسعى إليه حمو بيكا الآن بعدما ظهر في جلسة تنظيف لبشرته.



حمو بيكا

مطرب المهرجانات حمو بيكا يستغل هو الأخر جلسات تنظيف الوجه من أجل ركوب التريند، حيث خرج على متابعيه، في مقطع فيديو جديد ظهر فيه أثناء جلسة تنظيف لبشرته بهدف إثارة الآخرين حتى يُصبح "تريند" المرحلة.



حمو بيكا

وكعادته بدأ يلتقط لقطات فيديو لنفسه خلال هذه لحظات تنظيف وجهه، محاولا ركوب التريند على منصات السوشيال ميديا، في الوقت الذي يفتعل فيه بعض الحركات الكوميدية التي من شأنها زيادة انتشاره فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حمو بيكا في جلسة تنظيف الوجه

وظهر حمو بيكا في مقطع الفيديو أثناء جلسة تنظيف بشرته، متظاهرا بأنه يتألم قائلا :" أنا مناخيري مش حاسس بيها.. ياجدع.. يا بني سخنة. هتحرق... كفاية بقىء".



حمو بيكا

وخلال الشهر الجاري، خضع الفنان أحمد سعد إلى عملية تجميل في الوجه، حيث أجريت العملية لنحت الفك مع الفيلر، من أجل تعزيز السمات الذكورية القوية، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا الفنان أحمد سعد قبل وبعد العملية وانتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.