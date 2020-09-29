شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا وعمر عبد العزيز وبوسى شلبى فى عزاء المنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين على كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الزمالك، لتقديم واجب العزاء في الفنان المنتصر بالله، منهم؛ المؤلف فيصل ندا، الفنان محمد فريد، المخرج عمر عبد العزيز، الإعلامية بوسى شلبى، الإعلامى محمد الغيطى.

وحضر محمد هنيدي، والفنان الكبير لطفي لبيب، والمخرج ماندو العدل، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والمخرج أكرم فريد.

كما حرص عدد من الفنانين علي التواجد منذ الاحظات الأولي منهم، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان محمود حميدة، والنجمة يسرا، والفنان محمد أبو داوود، ومحمد فؤاد المهندس، ومنة إبنة شويكار

وشيع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله ظهر أمس الأحد، من كنيسة أبو سيفين بالمهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم، هاني رمزي وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمنتج جمال العدل والمنتج أحمد السبكى والمخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

والمنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

وتزوج الراحل من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.





















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