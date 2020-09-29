شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يجمع سيلينا جوميز وجون ليجند مع ليوناردو دى كابريو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن مشاركة النجوم الثلاثة سيلينا جوميز وجون ليجند وليوناردو دي كابريو في التعليق الصوتي على المسلسل الوثائقي Whose Vote Counts, Explained الذي يحدث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الأمريكية المقبلة والذي يعرض على منصة نيتفليكس.

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وكان موقع جاست جيرد كشف عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع شركة سونى في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.

وتأثر ليو بسبب فيروس كورونا مؤخرا حيث قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو دى كابريو وروبرت دى نيرو تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع gamespot الذى أشار إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت حالة كبيرة من ردود الأفعال أثارها المخرج مارتن سكورسيزي بجمع ثنائي من أبرز نجوم هوليود إلي فيلمه الجديد، وهما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك بعدما حقق "الايرلندى" اسم فيلمه الأخير ردود أفعال واسعة مؤخراً من خلال ترشيحه لجوائز عديدة في حفل الأوسكار الأخير بالإضافة لتحقيقه إيرادات كبيرة.