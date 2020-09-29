شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازة 6 نجوم" خامس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مسرحية "جوازة ٦ نجوم" فى السابعة النصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ١و٢ و٣ أكتوبر المقبل، وهو خامس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى .

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الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى .

تدور أحداث المسرحية حول عروسين في أول يوم زفافهما، يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وأفكار حديثه وأفكار قديمه بالية، وقرارهما في النهاية الاعتماد علي أنفسهم وإبعاد الجميع .

"جوازة ٦ نجوم" بطولة الفنانون "رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور"، ديكور دنيا عزيز، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقي وألحان شريف ياسر، مخرج منفذ ياسمين سعيد، مساعدو الإخراج أحمد إبراهيم وعبد الرحمن كمال، تأليف وإخراج أحمد مصطفي .