شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش لمتابع مهدد بالطرد من المنزل بسبب الديون: "الموضوع انتهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفى درويش، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له، معلقا عليها :"وأنت عندك شغل ومنمتش"، وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة، كان من بينها أحد المتابعين يستغيث بمساعدته خاصة أنه مهدد بالطرد من الشقة التي يستأجرها، فيما طمأنه مصطفى درويش بأنه سيعمل على حل مشكلته.

وقال أحد المتابعين للفنان مصطفى درويش عبر خاصية التعليقات في انستجرام :" لو سمحت أنا مجوز ومعايا 3 بنات وشغال علي باب الله وعليا 3 شهور إيجار متأخرين وكاتب وصل أمانة والراجل عمال يهددني وعايز يحبسني وأنا واقع في مشكلة كنت عايز حضرتك تنزلي مشكلتي في الجروب محتاج حد يساعدني عشان الراجل عايز يطردني ومش عارف هروح فين بالعيال الشهر بـ 550 جنيه، ربنا ميوقعكمش في ضيقة ابدا".

مصطفى درويش عبر انستجرام

واستجاب الفنان مصطفى درويش على الفور لهذه الاستغاثة، مشيرا إلى أنه سيسدد هذه المبالغ، وكتب للمتابع:"ابعت بيانات ورقم صاحب البيت واعتبر الموضوع منتهي، والفلوس اتسددت وشهر كمان مقدم ولا تزعل نفسك".

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وكان الفنان مصطفي درويش، قد أعلن تخصيص سيارة نقل موتي لأهالي مدينته دمنهور، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة للسيارة، معلقا عليها :"من زمان نفسي اعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفيين اللي مالهمش أهل والتكفل بدفنهم. او اللي اهلهم مش مقتدرين علي تكاليف الدفن.. الحمد لله العربيه جهزت وهديه مني لمدينتي دمنهور.. ربنا يجعلها حسنه جاريه عن امي وابويا الله يرحمهم".

وعاد الفنان مصطفى درويش إلى ممارسة عمله مرة أخرى عقب تعافيه من فيروس كورونا بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً سلبية التحاليل، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة لأول يوم عمل له، معلقا عليها قائلا: "صباح الفل والشغل".

ووجه الفنان مصطفى درويش، الشكر لمتابعيه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعد الدعم الذى تلقاه منهم فى الفترة الأخيرة، حيث عانى من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه أعلن تعافيه منه، وقال مصطفى درويش، تعليقا على صورة له نشرها على إنستجرام، "الحمدلله.. شكرا للجمهور والناس اللي حبتنى ووقفت ورايا انتم حطتونى في حته تانيه شكرا ليكم بحبكم.. كل اللي انا فيه ده منكم".