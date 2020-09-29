شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى : لا أعلم مصير مسلسل "4 أيام 3 ليالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان كريم عفيفى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لايعلم مصير مسلسل "4 أيام 3 ليالى" الذى تعاقد عليه منذ فترة وكان من المفترض تصويره خلال الفترة الماضية ولكنه متوقف الآن ويتمنى أن يخرج إلى النور، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين ويقدم من خلاله دورا جديدا عليه عن أعماله السابقة، وتم التعاقد مع عدد من الفنانين من ضمنهم ميدو عادل .

وانضم مؤخرا الفنان كريم عفيفى إلى فريق عمل مسلسل "نجيب زاهى ذركش" الذى من المفترض أن يخوض به الفنان يحيى الفخرانى السباق الرمضانى المقبل، ومن المقرر تصوير مشاهده خلال الشهر المقبل، وهو من إنتاج سينرجى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة انوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم.

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ويواصل السيناريست عبد الرحيم كمال كتابة سيناريو العمل الذى ينتمى إلى الدراما الاجتماعية، فى حين يعمل مخرج العمل شادى الفخرانى على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وإبرام التعاقدات معهم.

ولأول مرة يقابل الفنان كريم عفيفى الفنان يحيى الفخرانى فى عمل فنى ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سويًا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.