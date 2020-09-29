شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ونضال الشافعي يزوران أسرة العرض المسرحي "المتفائل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سامح حسين، عن شكره إلى النجم حمادة هلال والفنان نضال الشافعي بعد زيارتهما للعرض المسرحي "المتفائل" الذي يُعرض على خشبة المسرح القومي.

وشارك الفنان سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين خلال زيارة النجم حمادة هلال والفنان نضال الشافعي إلى العرض المسرحي المتفائل معلقا :"نورتوا المتفائل.. النجوم حمادة هلال ونضال الشافعي للسنة الثانية الحمد لله".

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

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ووضع موسيقى وألحان العرض هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.



جانب من زيارة حمادة هلال ونضال الشافعي أسرة العرض المسرحي المتفائل