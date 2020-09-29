شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يوسف: عايز أقف على رجلي وأربي ولادي ومحدش يزعل من حد الدنيا صغيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحدث ظهور له، قال الفنان جمال يوسف إنه يتمنى شفاءه من مرض سرطان البلعوم الأنفي، والوقوف على قدمه مرة أخرى، مضيفا: "أنا عايز اقف على رجلي وأربي ولادي"، حيث قال ذلك في مقطع فيديو خلال زيارة الفنان كريم الحسيني له في منزله مؤخرا.



أحدث ظهور للفنان جمال يوسف

وأضاف جمال يوسف باكيا: "كريم الحسيني طيب بخاطري وجبر بخاطري"، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء، موجها الشكر لعدد من نجوم الفن الذين يتواصلون معه للاطمئنان عليه وعلى أسرته، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وغيرهم.



كريم الحسيني ينشر صورا مع جمال يوسف عبر فيسبوك

وتابع :" عايز أقول حاجة للناس .. والله محدش يزعل من حد عشان مفيش حاجه تستاهل والدنيا صغيرة.. واللي زعلان من حد يسامحه لوجه ربنا.. الصحة والواحد واقف برجليه ده بالدنيا كلها"، لافتا إلى أنه سيشارك في عمل إذاعي جديد قريبا.

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شهدت الأيام الماضية تحسنا فى حالة الفنان جمال يوسف الذى أصيب بسرطان البلعوم الأنفى قبل 5 أشهر، حيث بدأ فى العلاج بالخضوع لـ 35 جلسة إشعاع وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية وظهر ذلك فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل أوضح من السابق.

ويعانى جمال يوسف من عدم القدرة على تناول الأطعمة ويكتفى بشرب السوائل على مدار الثلاثة الماضية وذلك كان له أثراً كبيراً في فقدانه الكثير من وزنه وظهوره بشكل نحيف مؤخراً، إلا أنه ينتظر نتيجة جلسات الاشعاع التي أجراها لمعرفة آخر تطورات إزالة الورم حتى يستكمل مرحلة الاستشفاء ويعود لممارسة حياته الطبيعة مرة أخرى.



أسرة الفنان جمال يوسف تستضيف كريم الحسيني

وكان الفنان جمال يوسف قد كشف لـ"الخليج 365" أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

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وأضاف يوسف: "اتجهت للنقابة، وربنا يجازيه خير ويباركله الدكتور أشرف زكى، دا مش بنى دا ملاك، وقف جنبى وبعتلى دكتور أورام قالى لازم ناخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتيه علشان كدا صوتى مش واضح أوى".

وكان الفنان جمال يوسف قد كشف لـ"الخليج 365" أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وأضاف يوسف: "اتجهت للنقابة، وربنا يجازيه خير ويباركله الدكتور أشرف زكى، دا مش بنى دا ملاك، وقف جنبى وبعتلى دكتور أورام قالى لازم ناخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتيه علشان كدا صوتى مش واضح أوى".



الفنان كريم الحسيني والنجم جمال يوسف

واستكمل حديثه موجها فيه الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "انا متشكر لكل الناس اللى دعت لى ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى هو مش استاذى بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى والفنانة وفاء عامر والفنانة حنان سليمان لأنهم وقفوا جنبى وكتر خيرهم عرفونى معنى الزمالة".

وتابع :" بشكر أخويا أوصديقى الفنان ايهاب فهمى والفنانة نهال عنبر والفنانة عفاف رشاد، ومتشكر لكل الناس اللى دعت لى، وأنا ليا طلب من المتابعين والجمهور والأصدقاء أدعولى ربنا ياخد بايدى ولو مليش نصيب أكون موجود وأرح لربنا ربنا كبير، أنا مش خايف من الموت أنا سايب أمرى لله لأن الموت ميخوفش اللى يخوف وقفة البنى آدم قدام ربنا بس خايف أكون واقف قدام ربنا وعليا اخطاء، أنا بستغفر ربنا كل شوية، والحمد لله على كل حال".



الفنان كريم ة النجم جمال يوسف