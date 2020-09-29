شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى 2 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب على الهلباوى حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يقدم الهلباوى مجموعة مميزة من مقطوعاته الغنائية، ومنها "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، أنا المصرى، قل لمن، قل للميحة، أنا سميتك الجنة، يفهم عنى ما اقول، مولاى، السلام عليك، أبعت لى جواب، وحياتك يا حبيبى"، كما قدم من إبداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها على اى وضع، مرسال لحبيبتى وليلى طال.

من ناحية أخرى أحيا على الهلباوى حفل غنائي بمسرح دار أوبرا الاسكندرية فى شهر أغسطس الماضى، حيث قدم مجموعة من الابتهالات الدينية إلى جانب ألحان من زمن الفن الجميل، منها: السلام عليك.. نسيم الوصل.. أيا من بالوفا قد عودوني، مرسال لحبيبتي.. على أي وضع.. دوم.. سحب رمشه.. متفوتنيش أنا وحدي".

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمي إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر.

وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى، وشارك أيضا في تتر مسلسل "طاقة نور" من بطولة هانى سلامة وحنان مطاوع وميس حمدان وإيهاب فهمى وجيهان خليل، تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.