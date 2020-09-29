شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يستعد لإطلاق ألبومه الثانى خلال 2020 بعنوان BE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق الكورى الشهير BTS أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائى وهو الخبر الذى أسعد الملايين من محبى وعشاق الفريق.وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل ، و بذلك سيكون ألبوم " BE " هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .
وكان فريق BTS قد تحدث مؤخرا لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد أنه كان بصدد إقامة جولة غنائية ضخمة لولا جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " ، لكن أعضاء الفريق الآن يضعوا كل تركيزهم علي انجاز المزيد من الاعمال الفنية إضافة الي تعلم العزف على الآلات الموسيقية ، كذلك يتابعون " نيتفلكس " .
يذكر أن الفريق استطاع أن يحقق نجاح مذهل خلال الفترة الماضية من خلال أغنية " Dynamite " التى حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول على مخطط Spotify العالمى ، استطاعت أن تتفوق "Dynamite" على "Cardigan" لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمى لأول مرة فى عام 2020.
وقد قدم الفريق الكورى BTS أغنية " Dynamite " فى دد من الحفلات ، و منها " MTV Video Music Awards " 30 أغسطس الماضى ، كذلك قدم الفريق هذه الأغنية أيضا فى برنامج Today Show فى 10 سبتمبر الماضى ، ثم فى برنامج America's Got Talent فى 16 سبتمبر الماضى ، ثم تم استعراض Dynamite أيضا فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Festival فى 18 سبتمبر الماضى .
كانت هذه تفاصيل خبر فريق BTS يستعد لإطلاق ألبومه الثانى خلال 2020 بعنوان BE لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.