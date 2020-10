شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يستعد لإطلاق ألبومه الثانى خلال 2020 بعنوان BE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق الكورى الشهير BTS أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائى وهو الخبر الذى أسعد الملايين من محبى وعشاق الفريق.وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل ، و بذلك سيكون ألبوم " BE " هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .

وكان فريق BTS قد تحدث مؤخرا لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد أنه كان بصدد إقامة جولة غنائية ضخمة لولا جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " ، لكن أعضاء الفريق الآن يضعوا كل تركيزهم علي انجاز المزيد من الاعمال الفنية إضافة الي تعلم العزف على الآلات الموسيقية ، كذلك يتابعون " نيتفلكس " .

يذكر أن الفريق استطاع أن يحقق نجاح مذهل خلال الفترة الماضية من خلال أغنية " Dynamite " التى حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول على مخطط Spotify العالمى ، استطاعت أن تتفوق "Dynamite" على "Cardigan" لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمى لأول مرة فى عام 2020.

وقد قدم الفريق الكورى BTS أغنية " Dynamite " فى دد من الحفلات ، و منها " MTV Video Music Awards " 30 أغسطس الماضى ، كذلك قدم الفريق هذه الأغنية أيضا فى برنامج Today Show فى 10 سبتمبر الماضى ، ثم فى برنامج America's Got Talent فى 16 سبتمبر الماضى ، ثم تم استعراض Dynamite أيضا فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Festival فى 18 سبتمبر الماضى .