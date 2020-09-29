شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تحتفل بعيد ميلادها الـ39.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الـ39، وسط أصدقائها المقربين والأهل، وحضرت عيد ميلادها شام ابنة النجمة أصالة وقامت رضوى بنشر صورتها وهى تحمل تورتة عيد الميلاد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وعلقت رضوى على الصورة قائلة: "أنا تميت الـ39.. تقريبًا أنا كبرت".

كانت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة قد تغزلت فى الإعلامية رضوى الشربينى، وشاركت جمهورها بصورة تجمعها بها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة "لا يوجد كلمات توصف قد إيه إنتى مهم بالنسبة ليا إنتى أختى وصحبتى وقدوتى بحبك أيتها المرأة الخارقة".

لترد رضوى الشربينى على كلمات شام، قائلة: "أنا بحبك حب ما يتوصفش وإنتى بالنسبة لى بنتى مش أختى الصغيرة.. يارب يحميكى ويحفظك ويسعدك ويخليلك أمك الست الجدعة اللى عرفت تربى وأخواتك وكل الناس اللى بتحبك يا أطيب واحدة فى الدنيا.. بحبك يا شام".

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