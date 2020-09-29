شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى في حب جمال عبد الناصر بصوت الكبار في ذكرى وفاة حبيب الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزعيم جمال عبد الناصر، أشهر من غنى له الفنانين المصريين، وذلك في أغانى صارت تراثا تاريخيا في حياة المصريين، ودائما ما يتذكروها في ذكرى وفاة أو عيد ميلاد جمال عبد الناصر.

وقام الفنان عبد الحليم حافظ بغناء عدد كبير من الأغانى للزعيم الراحل، ومنها الأغنية الشهيرة "ناصر يا حرية" والتي كتب كلماتها الشاعر صلاح جاهين و من تلحين الموسيقار كمال الطويل.

Advertisements

وقام العندليب الأسمر أيضا بغناء أغنية أخرى شهيرة وهى " يا جمال ياحبيب الملايين"، كلمات الشاعر إسماعيل الحبروك وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، فيما قام موسيقار الأجيال نفسه بغناء للزعيم عبد الناصر وهى "ناصر كلنا بنحبك" من ألحانه و كلمات الشاعر حسين السيد.

ولم تكن السيدة أم كلثوم بعيدة عن الغناء للرئيس الراحل، فكانت معظم أغانى الثورة والرئيس عبد الناصر بمشاركتها، وحيث قامت بغناء أغنية "يا جمال يا مثال الوطنية" بعد حادث المنشية عام 54، من كلمات الشاعر بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي.

وقام أيضا الفنان فريد الأطرش بغناء "يا مرحبا بك يا جمال" والتي غناها في عيد الثورة سنة 1964 بمصاحبة فايدة كامل وسعاد محمد وفجر، من كلمات الشاعر أنور عبدالله، وتلحين فريد الأطرش، وأغنية "حبيبنا يا ناصر" رثاءا في وفاة عبدالناصر، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان فريد الأطرش، فيما قامت الفنانة صباح بغناء أغنية "أنا شفت جمال" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.