شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من داخل قصر البارون: أتمنى أن نستغله فى السينما لنرى العظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد رمضان خلال لقائه ببرنامج مساءDMC ، مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناةDMC ، عن سعادته الكبيرة لوجوده فى قصر البارون لعمل لقاء إعلامى بداخله، معلقا: "كنت أتمنى زيارة قصر البارون منذ زمن ولكن لم تسعفنى الفرصة، وأنا بطبعى أحب القصور القديمة مثل قلعة محمد على وكنت دائم التردد عليها منذ صغرى".

وأضاف الفنان محمد رمضان، أتمنى أن يسمحوا لنا بأن نستغل هذا الجمال بقصر البارون سواء فى السينما أو التلفزيون، وأعتقد لو تم عمل مسلسل عن حكايات "قصر البارون"، سينجح نجاحًا ساحقًا لأن الشعب المصرى لديه فضول كبير ليعرف حكايات القصر خاصة أن هناك العديد من الأساطير التى تخص القصر.

وعن مسلسل "البرنس" الذى قدمه رمضان السابق قال: "كان هدفى أنا والمخرج محمد سلمى أن يكون نجاح مسلسل "البرنس"، لا يقل عن نجاح مسلسل "الأسطورة"، الذى كان أخر مسلسل جمعنا ببعض، وأعتقد أن لولا كورونا لكنا رأينا الناس على القهاوي يتابعون المسلسل كما حدث فى المسلسلات السابقة "الأسطورة" و"ابن حلال" و"زلزال"، وأعتقد أن أعلى نقطة نجاح فى الدراما هو توحد الجمهور مع البطل ويصبح أعداؤه هم أعدائهم ويحزنوا لحزنه ويفرحوا لفرحه وهذه تعد نعمة من الله بعيدا عن الموهبة.