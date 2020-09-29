شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يحصد 417 مليون مشاهدة على "يوتيوب" بكليب "Dynamite" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنجاز جديد حققه الفريق الكورى BTS بكليب " Dynamite " الذى أطلقه فى 20 أغسطس الماضى على موقع " يوتيوب " الشهير ، حيث استطاع الكليب أن يحقق أكثر من 417 مليون مشاهدة ، و هى نسبة مشاهدة ضخمة فى وقت قصير بالمقارنة مع كليبات أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم .

وكانت أغنية " Dynamite " التى حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول على مخطط Spotify العالمى ، استطاعت أت تتفوق "Dynamite" على "Cardigan" لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمى لأول مرة فى عام 2020.

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وكان الفريق الكورى BTS يسعى حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث يمتلك BTS جدولا مذهلا يظهر الأحداث التى سيحرص جمهور هذا الفريق على متابعتها سواء من إطلاق أعمال فنية أو التواجد بالحفلات أو البرامج .

يذكر أن الفريق الكورى BTS قدم أغنية " Dynamite "خلال الفترة الماضية فى عدد كبير من الحفلات و منها حفل " MTV Video Music Awards " 30 أغسطس الماضى ، كذلك قدم الفريق هذه الأغنية أيضا فى برنامج Today Show فى 10 سبتمبر الماضى ، ثم فى برنامج America's Got Talent فى 16 سبتمبر الماضى ، ثم تم استعراض Dynamite أيضا فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Festival فى 18 سبتمبر الماضى .