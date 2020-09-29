شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية أماندا سيفريد تستقبل مولودهما الثانى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت النجمة العالمية أماندا سيفريد، بطلة الفيلم الشهير Mamma Mia، مولودها الثاني، من النجم الشهير توماس سادوسكي Thomas Sadoski. حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة جديدة تظهر يد الطفل، مرحبة بمولودها الجديد.

واستقبل الثنائي أماندا سيفريد وتوماس سادوسكي طفلهما الأول في العام 2017، حيث حملت به في العام 2016، وكانت قد علقت في تلك الفترة قائلة :"لم أتحمس لشىء من قبل في حياتي كلها كمثل هذا الشهر حيث أنتظر مولودي الأول، هذا بالإضافة إلى زواجي من توماس".



النجمة العالمية أماندا سيفريد عبر انستجرام

من ناحية أخرى، يبدو أن بطلة الفيلم الشهير Mamma Mia النجمة العالمية أماندا سيفريد، لا توافق علي وجة نظر منتجته، فبعدما اعلنت المنتجة جودي كرايمر عن عمل جزء ثالث من الفيلم، أشارت سيفريد أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك فيلم ثالث، موضحه أنه لم يعد هناك المزيد من التفاصيل لتقديمها في القصة.

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النجمة العالمية أماندا سيفريد تستقبل مولودهما الثاني

وكانت قد فاجأت المنتجة جودي كرايمر العالم بإعلانها عبر موقع " دايلي ميل " أن هناك جزء ثالث من فيلم " Mamma Mia " الذي حقق نجاح مذهل حول العالم و يحظى بشعبية جارفة ، حيث يتذكرعشاق السينما أدق تفاصيل الجزئيين الماضيين.

وأشارت كرايمر أنه بالفعل كانت تستعد للجزء الثالث من " Mamma Mia " و ذلك قبل انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي تسبب في توقف حركة صناعة السينما بل الحركة الفنية بشكل عام، وجاء مبررها لتقديم جزء ثالث من سلسلة الأفلام أن الفيلم الذي تم تقديمه في 2018 حقق إيرادات مذهلة بشباك التذاكر و هو الأمر الذي لا يمكن تجاهله، وهو ما نقله موقع " فارايتي " .