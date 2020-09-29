شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق علاء ولى الدين يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 كواليس الأيام الأخيرة فى حياة الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، الأسباب الرئيسية لعدم زواج شقيقه الراحل رغم وفاته عند سن يقارب الـ40 عاماً، جاء ذلك في حوار خاص أجراه "تليفزيون الخليج 365"، مع شقيق الفنان للحديث حول حياته، والأيام الأخيرة قبل وفاته، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأجراه آلاء شتا.

وقال إن والده توفى وأخيه علاء بعمر الـ17 عاما، حيث تحمل الفنان الراحل المسئولية الكاملة واهتم بمشاكل إخوته وزواجهم، كذلك كان يهتم بوالدته جيداً ويحرص على توفير احتياجات المنزل، وبدأ مشواره الفني والعمل.

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وتابع معتز ولى الدين: "كان بيفكر يتجوز بعد ما يجوزنا بس محصلش نصيب". وكشف شقيق الفنان الراحل كواليس الأيام الأخيرة في حياته حيث قال: "إن الفنان الراحل كان يقول دائماً للفنان محمد هنيدى أنا حاسس إني هموت بدري"، موضحاً أن هنيدي كان يغضب من ذلك ويقول له: "يا عم متقولش كدا".

وأضاف أنه اشترى عطر تغسيل وترابا ليضعه معه في المقبرة من السعودية واستعدادات تكفينهن وكذلك كفنه قبل وفاته بشهر وكان يعلم أنه سيموت.

وتابع أن الفنان الراحل قال له: "كان بيقولى أنا عايز آجى يوم من الأيام بعد كام عمل كويس أبطل فن وأسكن جنب النبي في المدينة المنورة".