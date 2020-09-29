شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: أنا أول نجم فى الشرق الأوسط يحصل على التأشيرة الذهبية من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد رمضان، إن النجم هو من يحدد علاقته بجمهوره فهناك نجم يكون علاقته بجمهوره من خلال الفن الذى يقدمه فقط ، وهناك أخرين مثلى يرى أن الجمهور بمثابة عائلتهم ومن حقهم عليه أن يعرفوا كل تفاصيل حياته، ويشاركونه كل شئ، ويعرفون نوع عربيته الجديدة أو موبايله أو غيره ، فمثلا النجم الراحل عبد الحليم حافظ أدخل جمهوره حجرة نومه ورأوا الأدوية التى يتناولها، وهذه العلاقة من المفترض ألا يغضب منها أحد وحتى لو للوهلة الأولى يندهش البعض منها ولكن على المدى البعيد هيطبعوا بذلك.

وأضاف الفنان محمد رمضان أثناء لقائه ببرنامج "مساء DMC"، والذى تقدمه الاعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC ، أنه مازال فى بداية حياتى، معلقا: "منذ أول عمل لى وأنا أحاول أن تكون كل خطوة بمثابة مكسب لى وأكسب نوع جديد من الجمهور لذلك فطيلة الوقت أفكر فيما هو قادم، وأكثر مايقلقنى ويؤرقنى إذا مر عام وأنا مازلت عند نفس النقطة ولا أتقدم، وأؤكد أننى لست فى مرحلة حصاد كما يتخيل البعض ولكننى لازلت فى البداية فأنا لدى رحلة كبيرة، وهدفى اعتراف قارتى بى كنجم لأن هذا سيجبر العالم على إحترامى، وتقدير هذا الرجل الذى تقف قارة فى ظهره.

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وعن ردود أفعال الجمهور تجاه هدية تلقاها من دولة الإمارات الشقيقة قال: "حصلت على هدية الفترة الماضية من الإمارات وهى إقامة ذهبية لمدة عشر سنوات بدون كفيل، وفى الحقيقة إندهشت جدا من الضجة الكبيرة تجاهها، وأعتقد أنه من الممكن أن يعود سبب هذه الضجة لأن من أخذوا هذه التأشيرة من قبل نجوم عالمين مثل كريستيانو وميسى فهذه المرة الاولى التى يحصل عليها نجم من الشرق الأوسط.