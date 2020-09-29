شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق علاء ولى الدين يوجه رسالة لأصدقاء الفنان الراحل عبر تليفزيون الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، إن أصدقاء الفنان الراحل محمد هنيدى وأحمد آدم وأشرف عبد الباقي يتواصلون بشكل شبه يومي مع الأسرة. جاء ذلك في حوار خاص أجراه "تليفزيون الخليج 365"، مع شقيق الفنان للحديث حول حياته، والأيام الأخيرة قبل وفاته، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأجرته آلاء شتا.

وحول علاقة محمد هنيدي بالأسرة قال: "هنيدي ابن بلد وصاحب صاحبه وجدع ولو قعدنا نوصفه مش هنكفيه حقه وهو دائم السؤال عليا وبيحل مشاكلي واخواته أصحابي وكلنا عيلة مع بعض، وهو واحد من المخلصين لأخويا الله يحرمه".

ووجه معتز ولى الدين رسالة لأصدقاء الفنان الراحل قائلا: "إنتوا مش عارفين المنزلة الخاصة بيكوا عندنا وبشكركم وبقولكم طمر فيكم العشرة والصحوبية وأكل العيش اللي كنا بناكله مع بعض"، مؤكداً أن هناك علاقة صلة قوية مستمرة بين أصدقاء الفنان الراحل وبين أسرته حتى الأن لم ولن تنقطع.