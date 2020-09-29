"زنزانة 7" يقترب من 2.5 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 12 يوم عرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيلم "زنزانة 7" من تحقيق 2.5 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 12 يوم من طرحه فى دور العرض السينمائية، حيث انطلق الفيلم يوم 16 من شهر سبتمبر الجارى، لتتواصل بذلك عودة الحركة بشكل تدريجى لدور العرض السينمائية بعد فترة من الكساد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والتى تسببت فى إغلاق دور العرض لمدة 3 أشهر كاملة وبعد التشغيل مرة أخرى جاء طرح الأفلام الجديدة على استحياء.



فيلم زنزانة 7

الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

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تدور أحداث "زنزانة 7" حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.



زنزانة 7

يذكر أن السينمات تعرض حالياً بجانب "زنزانة 7" أفلام "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "‏الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وإخراج أسامة حسام الدين.