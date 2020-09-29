شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق علاء ولى الدين يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 أسرارا جديدة عن حياة الراحل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، إن الراحل ولد عام 11 أغسطس عام 1963 لكن لظروف عائلية ومرض والده تم قيده بالسجل المدني في 28 سبتمبر من نفس العام. جاء ذلك في حوار خاص أجراه "تليفزيون الخليج 365"، مع شقيق الفنان للحديث حول حياته، والأيام الأخيرة قبل وفاته، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأجراه آلاء شتا.

وأضاف: "الفنان الراحل سابلنا حب الناس، وعايشين على سيرته الكويسة وأصدقائه الكويسين"، موضحا: "العديد من العاملين بالوسط الفني يحكون لى ذكرياتهم مع علاء ولي الدين ويذكرونه بكل خير".

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وأكد أن الفنان علاء ولي الدين كان كوميدياً في حياته الشخصية مثلما يظهر في الأعمال الفنية ويتعامل ببساطة مع الجميع، كذلك كان يتعامل مع المشكلات بابتسامة بسيطة، وينصح الأسرة بألا تتعامل مع الأمور بمحمل الجد. وتابع: "كان كوميديا فى الحياة أكتر من التمثيل ودا اللي حبب الناس فيه".

وأشار إلى أنه ورث التمثيل عن والده الفنان سمير ولى الدين والذى ظهر بدور الشويش حسين في مسرحية "شاهد مشفش حاجة"، ودور "الفراش جابر" في "مدرسة المشاغبين"، وشارك في الكثير من الأعمال التليفزيونية.

وأشار إلى أن الراحل التقى العديد من الممثلين من خلال تواجده مع والده بأعماله الفنية، حيث التقي نور الدمرداش وعادل إمام وسعيد صالح، وفريد شوقي ومحمود المليجي وأحب الفن منهم.