شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: أنا نمبر وان فى الدراما التليفزيوينة وبلعب دايما على المضمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد رمضان: "أحاول دائما فى الدراما أن أبتعد عن المغامرة فيجب فى الدراما أن ألعب على المضمون دائما بعكس السينما، لذلك اعتاد على تقديم أشكال مختلفة فى الدراما فقدمت الصعيدى والحارة الشعبية ولا أعتمد على تيمة الإنتقام فى مسلسلاتى كما يذاع، وأعتقد أن النجاح فى الدراما ليس صعب ولكن عدم النجاح هو أمر سيء فى حق أى نجم.

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وكشف الفنان محمد رمضان خلال لقاءه على قناة DMC ، فى برنامج "مساء DMC"، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عن مشاركته فى السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وأكد أن المسلسل مختلف تماما عما قدمه من قبل، وعن خوضه تجربة الغناء قال رمضان: "الغناء هو نوع من أنواع الفن الذي فرضه الجمهور عليا، فعندما قدمت أغنية فى إعلان نجحت نجاح غير طبيعى، وأصبحت تغنى فى المصايف والأفراح وفى كل المناسبات، ثم قدمت بعدها أغنية "نمبر وان"، وحققت نجاحا كبيرا أيضا وتوالت الأغانى بعد ذلك.

وتابع رمضان: "أعتبر فى الدراما أنا "نمبر وان"، وفى السينما قدمت عدد من الأفلام الجيدة، وأعد الجمهور أن الأفلام المقبلة لا تصنف أفلام محلية بل أفلام عالمية، وعن تجربة الغناء مع الفنان العالمى ميتر جيمس، قال: كنت مرشح لجائزة معه بعنوان المطرب الأكثر جماهيرية فى قارة أفريقيا وحصلت أنا عليها، وتواصل معى مدير أعماله وهنئنى وأتفقنا أن نقدم أغنية سويا وقد كان، وكانت تلك الأغنية دون مقابل وعلى كل منا أن يستفاد من الأخر، والأغنية القادمة مع نجمة كبيرة بأمريكا، ولو استطعت أن أصل لباقى القارة الإفريقية سأفعلها.