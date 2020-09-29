شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن دعمها إلى شعب أرمينيا: يستحقون السلام والسيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة دعم إلى الشعب الأرميني وذلك بعد التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، حيث كتبت إليسا عبر حسابه الرسمي على تويتر:"كل الدعم للشعب الأرمني يعاني مرة أخرى من الحروب والمذابح. إنهم يستحقون السلام والسيادة وأدعو أن تكون أرمينيا آمنة".

كانت أرمينيا أعلنت فرض حظرا على سفر المواطنين الذكور بين أعمار 18 و55 عاما دون موافقة مسبقة، وفقا لمصادر إعلامي، وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية إن هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.