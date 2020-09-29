على قاسم وجه مصرى جديد فى السينما العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المخرج عمرو سلامة، بالفنان على قاسم الذى يشارك فى بطولة الفيلم الأمريكى Infidel، قائلاً على صفحته الشخصية "فيس بوك": "فخور بصديقى الغالى، الممثل المميز جدًا على قاسم، اللى وصل فى وقت قياسى للعالمية، وشك منور جمب چيم كاڤيزل يا علوة".

وفاجأ على قاسم، الجمهور المصرى بالمشاركة فى بطولة الفيلم الأمريكى “Infidel”، من بطولة جيم كافيزيل وكلوديا كارفان، والذى ظهر فى برومو عرض الفيلم. وقبل أسبوع استقبلت دور العرض الأميركية فيلم "Infidel" لبطله جيم كافيزيل وكلوديا كارفان، ليفاجأ الجميع بوجه مصرى يشارك فى بطولة العمل من خلال البرومو الخاص به. Advertisements ويقدم على قاسم دور شخص إيرانى فى الأربعينيات من عمره، وهو صديق من أصدقاء البطل فى الولايات المتحدة الأميركية، وكانت آخر مشاركة له فى مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى كما شارك من قبل فى بطولة مسلسل "طايع". وتدور القصة حول بطل العمل الذى يعمل صحافيا ويتلقى دعوة من صديقه من أجل الحضور للقاهرة للحديث عن بعض الأمور التى تحدث فى الفترة الأخيرة، ولكنه يتعرض للاختطاف من قبل النظام الإيراني، وحينما تعلم زوجته بالأمر تحاول إجبار الحكومة الأميركية على التدخل من أجل إعادة زوجها، ولكنها تفشل فتضطر إلى الذهاب بنفسها من أجل البحث عن زوجها.

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