نبيل شعيل يطرح أغنيته الجديدة “سهران”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية جديدة تحمل اسم “سهران” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، أمّا الإشراف الموسيقي عليها فهو لعبد الله بن ياقوت.

يذكر أن نبيل شعيل أحيا مؤخرًا حفل غنائي في اليوم الوطني السعودي الـ90 يوم الخميس الماضي، وقدم خلاله باقة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته ”فوق السما ” و”عالم احبابي” و”المحبة” و”موقليل”، وغيرها.