وزيرة الهجرة تسلم قروضا حسنة لشباب من المنيا لبدء مشروعات متناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

سلمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 50 قرضا حسنا لبدء مشروعات متناهية الصغر لنحو 50 شابا من أبناء محافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم لمحافظة المنيا؛ لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم القرى الأكثر احتياجًا والأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة، على أنه من ضمن أهداف مبادرة "مراكب النجاة" إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، مقدمة الشكر لجمعية الأورمان على مشاركتها في المبادرة وإعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم.

وأضافت مكرم أن "مراكب النجاة" هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على أنها لها رسائل عديدة بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعلن اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، عن توفير مليون جنيه لكل محافظة من المحافظات المستهدفة في إطار مبادرة مراكب النجاة لدعم مشروعات الشباب في تلك المحافظات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

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كما أعلن شعبان عن توفير قروض حسنة لكل من يحصل على شهادة من وزارة الهجرة تفيد بأنه حصل على تدريب للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضاف شعبان أنه تم توزيع قروض حسنة اليوم بواقع ٢١ ألف جنيه، وتم توفير مليون و٣٠٠ ألف جنيه قروض حسنة بمحافظة المنيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى.

وسلمت السفيرة نبيلة مكرم القروض لعدد 19 شابا وهم:-

- أحمد محمد إبراهيم، صيانة موبايلات

- سامح عبدالسيد مكرم، ورشة نجارة

- يوسف حرجس نعمان، كوافير رجالي

- مجدي عبدالحميد سيد، محل منظفات

- عامر مخيمر فضل الله، تحديث محل مواد غذائية

- خلف مخيمر فضل الله، مشروع محل مواد غذائية

- حنا ناجح ناروز، ورشة نجارة

- مينا سمير سعد، ورشة نجارة

- ماجد خلف رياض، ورشة نجارة

- جرجس منير بباوي، محل أدوات صحية

- محمد كامل محمد، ورشة ميكانيكا

- القذافي محمد الجميل، صيانة موبايل وكمبيوتر

- إبراهيم سعد، مبلط سيراميك

- محمد فرج أحمد فؤاد، مشروع كوافير رجالي

- عيد رضا يعقوب، ورشة نجارة

- محمد عبدالله علي، ورشة نجارة

- يوسف جابر محمد، محل مكواة بالبخار

- إسحاق هاني إسحاق، ورشة نجارة

- شحاتة كامل شحاتة، ورشة نجارة

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