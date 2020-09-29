حقيقة وفاة الفنان مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف على رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، حقيقة الأخبارالمتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة مصطفى قمر.

وكتب "علي" عبر حسابه على فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل .. في ناس بتبث شائعات مش فاهم إيه الاستفادة اللي بترجع ليهم، غير إنهم بيتسببوا في أذى نفسي وقلق لأهل وأصدقاء وجمهور الفنان مصطفى قمر، ربنا يشفي نفوسكم المريضة، حبيت أطمن كل اللي وصلته الشائعة وكلمني.. الدرش بخير والحمد لله".

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، أصدر مؤخرًا ألبومه "لمن يهمه الأمر 2"، الذي وضع التوزيع الموسيقي لكل أغانيه، وشارك في تلحين بعضها مع الملحن أشرف السر خوجلي، بينما كتب كلمات الأغاني الشاعران الراحل سامح العجمي، ورضا زايد.